Globo antecipa tragédia de protagonista em Renascer; entenda

Buscando movimentar a trama de Renascer, a Globo resolveu antecipar uma tragédia envolvendo José Inocêncio (Marcos Palmeira) no remake assinado por Bruno Luperi.

Mas antes disso, em cenas previstas para irem ao ar nesta segunda-feira (8/4), de acordo com o resumo divulgado no site oficial de Renascer no Gshow, Tião (Irandhir Santos) vai surtar na novela das nove da Globo.

O ex-catador de caranguejos ficará cismado com o que ele acredita ter sido uma tentativa de roubarem a sua galinha em Renascer. Joana (Alice Carvalho) avisará a Tião que não foram os filhos que mexeram na gaiola.

