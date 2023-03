Mutirão para cirurgias para a correção de fissura lábio-palatal ocorreu no último final de semana; confira 

Mutirão para cirurgias para a correção de fissura lábio-palatal (Foto: Wesley Morau)

Nos dias 25 e 26 de março, foi realizado o mutirão de cirurgias para a correção de fissura lábio-palatal no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A iniciativa foi executada pela Fundação Astória e Néri – Centrinho, que realiza o trabalho de forma voluntária há 25 anos, com aproximadamente 500 famílias beneficiadas.

Mutirão para cirurgias para a correção de fissura lábio-palatal

A triagem e preparação dos pacientes ocorreu na última sexta-feira (24). A fissura lábio-palatal é uma malformação congênita que ocorre durante o desenvolvimento do embrião, consistindo em aberturas na lateral do lábio superior ou atingindo todo o céu da boca e a base do nariz.

Mutirão para cirurgias para a correção de fissura lábio-palatal

“Esse é um projeto que busca resolver uma questão de saúde pública em nossa região, e com o olhar voltado para as famílias mais carentes do município. Através do Hospital Municipal, a administração oferece todos os recursos disponíveis para que os procedimentos sejam realizados com sucesso”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Mutirão para cirurgias para a correção de fissura lábio-palatal

