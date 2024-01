“Na 24ª prova, o Brasil foi líder”, diz Alckmin em trocadilho com BBB

Vice-presidente usou reality para comemorar o fato de o BC não ter feito leilões extras de dólares no mercado financeiro em 2023

10.jan.2024



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) fez nesta 4ª feira (10.jan.2024) um trocadilho com o reality show BBB (Big Brother Brasil) para comemorar o fato de o BC (Banco Central) não ter feito leilões extras de dólares no mercado financeiro em 2023. Foi a 1ª vez em 24 anos, desde a adoção do câmbio flutuante pelo BC (Banco Central), em 1999. “Na 24ª prova, o Brasil foi líder”, escreveu em seu perfil no X (ex-Twitter). “Vencendo todas as previsões, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avança no ‘game’ e quem leva o grande prêmio é o Brasil”, afirmou.