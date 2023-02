Preso no Rio de Janeiro, ex-deputado Roberto Jefferson recupera registro da OAB

O ex-deputado e presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, recuperou o registro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O documento havia sido suspenso por 90 dias, após o ex-parlamentar criticar a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e atirar contra gentes da Polícia Federal. Jefferson estava com o registro da OAB suspenso desde o 23 de novembro de 2022, após decisão colegiada de 66 votos a favor e 15 contra. Entretanto, o processo ético-disciplinar contra o ex-parlamentar até a decisão final e definitiva. Em vídeo publicado nas redes sociais, Jefferson fez severas críticas à ministra Cármen Lúcia. Em resposta, o ministro do STF Alexandre de Moraes solicitou a prisão do ex-deputado. Após a publicação, a OAB nacional encaminhou um ofício à seccional do Rio de Janeiro no qual solicitou a instauração de processo ético-disciplinar o ex-deputado por ofensa à ministra. Quando os policiais federais chegaram à residência de Roberto Jefferson foram com tiros. Com fuzil e três granadas, Jefferson tentou resistir à prisão, mas se entregou após oito horas.

O ex-deputado segue preso no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. No local estão detidos também o ex-parlamentar Daniel Silveira e o vereador Gabriel Monteiro. A seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil comentou a recuperação da carteira de advogado de Roberto Jefferson e explicou que, como determina o estatuto da advocacia, o prazo de suspensão preventiva do registro é de 90 dias enquanto corre o processo ético-disciplinar.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer