Na Antena 1, Marcelle Moraes diz que MP rejeitou projeto de castração em animais de rua

Marcelle Moraes (União), vereadora defensora da causa animal, revelou que chegou a discutir um projeto de castração de animais abandonados em Salvador, mas que a ideia esbarrou em um parecer contrário do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A declaração foi feita no programa Bahia Notícias no Ar, da Antena 1 Salvador 100.1 FM, transmitido nesta quarta-feira (30).

“Em relação aos animais de pequeno porte, não temos serviço de resgate através de ligação telefônica, o 156. Uma política para esse bichos que estou discutindo com o prefeito Bruno Reis é a captura, esterilização e devolução deles às ruas. Somente assim conseguiríamos castrar os animais abandonados, porque com o Castramóvel, a castração só pode ocorrer com o tutor, assim os animais abandonados não podem usufruir deste direito”, revelou.

A vereadora disse que para o projeto de castração não é necessário lei para implementação, mas revelou que a negociação precisaria do apoio do Ministério Público para ser viabilizada.

“O MP se posicionou contra em um primeiro momento, mas estamos discutindo essa questão também com o Conselho de Medicina Veterinária, que é favor deste projeto. Nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte já há esse programa. Acredito que vamos conseguir aprovar essa pauta sim, porque é a única forma de conseguirmos erradicar essa alta quantidade de animais errantes nas ruas da cidade, bem como diminuir a transmissão de doenças por esse bichos e o número de acidentes sofridos por eles. Enfim, diminuir o sofrimento dos animais de pequeno porte expostos às intempéries urbanas”, disse Moraes.