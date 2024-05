Na Bahia, Lula pede 1 minuto de silêncio por vítimas no RS

Presidente diz que já brigou “com ratos e baratas” em enchentes e exalta solidariedade dos brasileiros com os gaúchos

Em seu discurso, o presidente também agradeceu ao povo da Bahia e do Nordeste pelas doações ao Rio Grande do Sul Ricardo Stuckert / PR

Mariana Haubert 10.mai.2024 (sexta-feira) – 20h01



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul ao iniciar seu discurso na inauguração de um hospital em Teixeira de Freitas (BA) nesta 6ª feira (10.mai.2024).

“A conversa que eu queria começar a ter com vocês é que, em 1º lugar, pedir que a gente fizesse 1 minuto de silêncio em solidariedade às pessoas que perderam familiares nas enchentes do Rio Grande do Sul, em 2º lugar, às pessoas que estão desaparecidas, e em 3º lugar, aos milhares e milhares de gaúchos que estão fora de suas casas por conta de uma catástrofe ambiental”, disse.

O presidente participou da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias e do novo prédio do Núcleo Pedagógico do campus Paulo Freire da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).

Em seu discurso, Lula disse que fala sobre enchentes com conhecimento de causa por já ter passado pelo problema inúmeras vezes.

“Quando eu falo de enchente, eu não falo porque vi na televisão, mas porque eu já tive dezenas de enchentes na minha vida. Já acordei muitas vezes de madrugada brigando com rato, com barata, com fezes boiando dentro de casa. Tentando tirar minha mãe porque o fogão já tinha perdido, a geladeira já tinha perdido, televisão, colchão, mesa de fórmica da cozinha. E eu sei o que é ficar com a mão na frente e outra atrás esperando um favor do poder público e a gente não ganhar nada”, disse.

De acordo com os números oficiais mais recentes, as inundações deixaram 126 mortos, 141 desaparecidos e 756 feridos. Cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas, sendo que 339 mil tiveram de deixar suas casas e 71.409 estão alojadas em abrigos.

O presidente também agradeceu ao povo da Bahia e do Nordeste pelas doações ao Rio Grande do Sul. “Eu nunca vi tanta solidariedade, tanta compaixão como estou vendo agora do povo brasileiro ajudando de corpo e alma”, disse.

Ao final de sua fala, Lula disse que passará o fim de semana pensando no Estado e que fará novos anúncios de ajuda aos gaúchos nas 2ª e 3ª feiras. Prometeu ainda voltar às cidades que foram destruídas pelas enchentes. “Vou para olhar no rosto dos meus irmãos e dizer: eu vou cuidar de vocês”, disse.