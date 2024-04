Embaixada no Irã orienta brasileiros a estocar água e alimentos

Apesar disso, corpo diplomático interpreta ataque de Israel como pontual e de baixo impacto à população

O embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradilone Neto Edilson Rodrigues/Agência Senado

PODER360 19.abr.2024 (sexta-feira) – 7h43



O embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradilone Neto, disse que mantém contato com os brasileiros no país desde o ataque de Israel na noite de 5ª feira (18.abr.2024). A orientação do corpo diplomático é que a comunidade brasileira estoque água e alimentos, apesar de avaliar o impacto da ofensiva na população como “muito baixo”.

“Os brasileiros estão sendo informados. E nós estamos avaliando. Ontem [4ª feira (17.abr)] nosso adido de Defesa nos alertou sobre as possibilidades de ataques nesses lugares. Cabe agora ver quais foram os danos”, disse Gradilone à CNN Brasil.

Em mensagem no grupo de WhatsApp de brasileiros no Irã, o coronel Pedro Ivo de Almeida Silva, que trabalha junho à representação diplomática do Brasil no país do Oriente Médio, disse se tratarem de “ataques pontuais”. Também segundo ele, “o risco de efeitos colaterais para a população é muito baixo”.

Apesar da avaliação, o coronel orientou a comunidade brasileira a estocar água e alimentos. “Oriento que façam um estoque de alimentos, água e baterias (pilhas) para recarregar celulares e lanternas caso ocorra corte de energia nas cidades próximas a vocês”, completou.

O Poder360 questionou se a Embaixada planeja repatriar os brasileiros, como fez em Israel e em Gaza no início da guerra entre os territórios e se foi registrado algum dano a essas pessoas, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Leia mais:

AIEA diz que instalações nucleares do Irã não foram danificadas Barril de petróleo dispara depois de ataque de Israel ao Irã