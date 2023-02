Na estreia de reforços, Lakers vencem Warriors

Sem LeBron e com recém-contratados, Lakers conseguem importante vitória 12/02/2023 12:34, atualizado 12/02/2023 12:34

Thearon W. Henderson/Getty Images

O Los Angeles Lakers segue no limite para buscar sua vaga nos Playoffs da NBA na temporada 2022/23. Neste sábado (11/2), o time dirigido por Darvin Ham visitou o atual campeão Golden State Warriors e conseguiu uma importante vitória por 109-103.

O jogo foi particularmente equilibrado em um baixo nível. Os times chutaram muito mal, principalmente na linha dos 3 pontos com 32% para os Lakers e 27% para os Warriors, além disso, as duas franquias cometeram 15 turnovers cada.

Leia a matéria completa no portal The Playoffs, parceiro do Metrópoles.

