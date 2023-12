Na TV, Lula fala de união, mas criticou agro e adversários em 2023

Presidente defendeu “latir de volta” para a oposição; aliados fizeram comentários negativos sobre Campos Neto e a Câmara dos Deputados

“Quando o cachorro late para a gente, a gente não baixa a cabeça, a gente late para ele também”, disse Lula (foto) sobre as eleições municipais Sérgio Lima/Poder360 – 07.dez.2023

24.dez.2023 (domingo)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfatizou, neste domingo (24.dez.2023), véspera de Natal, a necessidade de união entre as pessoas em detrimento das divergências políticas.

A fala foi feita em pronunciamento exibido em rede nacional –assista aqui (5min48s). Ao longo do ano, entretanto, o petista e seus aliados acumularam falas contraditórias ao tom do discurso.

Autoridades como o senador Sergio Moro (União-PR), o ex-deputado Deltan Dallagnol, o secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram alvos de comentários negativos e, por vezes, pejorativos por parte de integrantes do governo. Na economia, o destaque vai para as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Leia algumas declarações de Lula ao longo de 2023 em que sinalizou manter a polarização política:

defendeu se impor contra adversários nas eleições de 2024 (8.dez) – “Não pode aceitar provocação nem ficar com medo. Quando o cachorro late para a gente, a gente não baixa a cabeça, a gente late para ele também”;