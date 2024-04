“Não acredito”, diz Flávio Bolsonaro sobre chance de prisão do pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não acredita na prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração ocorreu durante entrevista ao Roda Vida, nesta segunda-feira (8/4).

“Não acredito. Em situações normais, não teria nem motivo para ele ser investigado. As razões que levaram à inelegibilidade dele [Jair Bolsonaro], por exemplo, são esdrúxulas. Uma reunião com embaixadores, excesso de democracia ao bater o recorde no Guinness Book de pessoas em uma demonstração pacífica em apoio ao governo?”, questionou o senador.

Jair Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal (PF), que investiga suposta organização criminosa que teria atuado em uma tentativa de golpe de Estado para manutenção do ex-presidente no poder.

Além de Bolsonaro, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o ex-ministro da Casa Civil general Walter Souza Braga Netto e o ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira são investigados. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente.

Depois da operação da PF, Bolsonaro passou dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. A defesa do ex-presidente argumenta que ele possui boas relações com o país europeu.