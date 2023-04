Palestra para enfrentamento e prevenção de ameaças nas escolas acontece nesta quinta (27)

(Foto: Wesley Morau)

Nesta quinta-feira (27), a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, em parceria com a Polícia Militar Mata Atlântica, realizará uma palestra voltada ao enfrentamento e prevenção de ameaças ativas no ambiente escolar no auditório da Faculdade Anhanguera (antiga Pitágoras).

A ocasião tem como objetivo orientar os diretores, vice-diretores, coordenadores, chefes de disciplina e agentes de portaria da rede municipal de ensino sobre o incentivo às medidas preventivas para a garantia da segurança nas unidades escolares, considerando o cenário preocupante vivenciado em todo o Brasil.

Os palestrantes serão o Tenente Coronel da Polícia Militar Anilton da Silva Almeida e o Capitão da Polícia Militar Júlio Anderson da Conceição Macêdo. A palestra será executada nos turnos matutino e vespertino; portanto, cada servidor precisa comparecer em apenas um deles.

Informações sobre o evento

Data: 27/04/2023 (Quinta-feira)

Local: Auditório da faculdade Anhanguera (antiga Pitágoras)

Horário: 8h30 às 11h e das 14h às 16h30

