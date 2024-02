“Não é não” é uma regra absoluta no Carnaval, diz Barroso

Presidente do Supremo publicou vídeo nas redes sociais para divulgar campanha “Bloco do Respeito”, do CNJ

Campanha do CNJ tem o objetivo de prevenir e conscientizar sobre o assédio e a violência durante o Carnaval Sérgio Lima/Poder360 – 28.set.2023

10.fev.2024 (sábado)



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ministro Roberto Barroso, publicou um vídeo neste sábado (10.fev.2024) em suas redes sociais para divulgar a campanha do CNJ contra o assédio e a violência durante o Carnaval, o “Bloco do Respeito”.

“Nosso objetivo é promover a conscientização e reduzir estatísticas de estupros, violências e de assédios de todas as naturezas. Nada disso tem a ver com a alegria e a fantasia do carnaval. Respeito é a base de tudo”, disse o magistrado.

Barroso ainda afirmou que os tribunais de justiça farão plantões, “inclusive nos locais das festas em alguns Estados”, para “garantir a segurança de todas as pessoas”.

“Há uma regra absoluta: não é não”, declarou. O ministro encerra o vídeo dizendo esperar que “nesse ano a gente possa diminuir as estatísticas tristes dessa festa”.

Assista ao vídeo (1min52s):