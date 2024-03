“Não tenho medo de qualquer julgamento”, diz Bolsonaro

“Poderia estar muito bem em outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro”, declarou ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (de amarelo, em 1º plano) participou do lançamento da pré-candidatura do Delegado Ramagem (PL) à Prefeitura do Rio Reprodução/YouTube – 16.mar.2024

PODER360 16.mar.2024 (sábado) – 17h01



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (16.mar.2024) que não ter “medo” de julgamento. A declaração foi dada durante o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Prefeitura do Rio de Janeiro.

Eis o que disse Bolsonaro: “Poderia estar muito bem em outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos.”

O evento foi organizado pelo Partido Liberal e foi realizado na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Contou com a presença do do governador fluminense, Cláudio Castro, e do senador Flávio Bolsonaro, ambos no PL.

O ex-presidente e aliados são investigados pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Em 8 de fevereiro, a PF deflagrou a operação Tempus Veritatis e mirou aliados do governo bolsonarista.

Bolsonaro teve de entregar o passaporte para a PF. As ações foram autorizadas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.