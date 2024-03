‘Não vamos fazer desse momento de união um momento de divisão’, diz Eduardo Leite após ser vaiado em evento com Lula

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi vaiado nesta sexta-feira (15), durante um evento para anunciar recursos para a reconstrução de municípios gaúchos afetados por chuvas intensas entre 2023 e 2024. A cerimônia foi organizada pelo governo federal e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por esse motivo, havia uma boa quantidade de apoiadores de Lula na plateia. Após a manifestação do público, Leite pediu para não transformar o momento em uma questão de diferenças partidárias, enfatizando a importância de pensar no país acima das divergências políticas. “Nós estamos juntos aqui. A gente pode pensar diferentes em muitos assuntos, e pensamos. Mas, antes de tudo, precisamos pensar no Brasil”, disse o tucano. “Não vamos fazer desse momento, que deve ser de união, para enfrentar a crise climática e o que se abateu no Vale do Taquari, momento de divisão. Se nós pensamos diferente sobre tantos outros assuntos, aqui há absoluta convergência.”

Nas eleições de 2022, Leite se manteve neutro no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o que fomentou críticas de apoiadores dos dois lados. Em aceno a Lula, o tucano fez uma referência à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, mencionando que, em vez de unir o país contra o vírus, o presidente preferiu dividir. Além disso, o gaúcho disse que torce pelo governo Lula. “Presidente Lula: pode ter certeza que eu sou um dos que torce a favor do senhor, do seu governo e do Brasil”, disse Eduardo Leite, desta vez aplaudido. Já o petista agradeceu a presença e o trabalho do governador, destacando a colaboração entre o governo estadual e federal para lidar com os desafios enfrentados pelo Estado do Rio Grande do Sul.