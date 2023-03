Narcisa Tamborindeguy expõe caso de polícia com estrela da Globo

Narcisa revelou que era amiga próxima de Glória Maria, que morreu em fevereiro deste ano, após enfrentar um câncer 23/03/2023 9:33, atualizado 23/03/2023 9:33

Narcisa Tamborindeguy esteve no programa do Faustão nessa quarta-feira (22/3), na Band. Entre os risos do apresentador, a famosa relembrou um caso de polícia que enfrentou com uma estrela da Globo.

Ela foi amiga próxima de Glória Maria, que morreu em fevereiro deste ano, após enfrentar um câncer. Segundo a própria, as duas aprontaram muito juntas e eram especialistas em festas. No entanto, em uma delas, ambas quase terminaram na delegacia.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas