Nattanzinho revela como conheceu e conquistou o coração da namorada

Cantor do hit ‘Tem Cabaré Essa Noite’, Natanael Cesário, mais conhecido como Nattanzinho abriu o jogo em entrevista ao titular da coluna LeoDias publicada nesta sexta-feira (12/01) e revelou como conheceu e conquistou a namorada, Layla Samylle.

Quem ouve a música que consagrou o artista em 2022, não imagina que Nattan é um jovem apaixonado, comprometido há 2 anos em 6 meses. Segundo o cantor, tudo começou quando seu sócio e amigo mostrou a foto de Layla no Instagram.

“Eu conheci quando vim para um projeto aqui em Fortaleza, através do Samuel que é um dos meus sócios aqui, ele disse: ‘eu tenho um amigo que tem uma irmã…’, o amigo dele era o Arthur, que é irmão dela, ai eu disse ‘quem é?’ e ele me mostrou o Instagram e eu achei bonita. Então fui conversar com ela pelo Instagram, ela tinha acabado de terminar um namoro, há uns 4 meses”, contou Nattan

Segundo Nattan, seu talento na música o ajudou a conquistar o coração da jovem. “Eu comecei a conversar e a cantar para ela, temos que usar o que tem. Eu pegava as músicas de outras pessoas, umas músicas românticas, e dizia que eu tinha feito para ela, aí quando ela foi ver já estava na rede do Nathanzinho, aí foi se apaixonando. Quando eu fazia live eu falava ‘Layla meu amor, beijo e tal…’, ninguém nem sabia, eu estava começando”, revelou o cearense.

Assista a entrevista completa:

