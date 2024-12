Natural de Itacaré, Alandresson Martins se sagra campeão baiano de surfe em 2024

O surfista Alandresson Martins, natural do município de Itacaré, garantiu o título baiano no surfe profissional de 2024 no último domingo (15). O atleta venceu a bateria do Tivoli Triple Crown, que aconteceu na Praia do Forte, em Mata de São João.

“Estou muito feliz. Foi um ano de muita dedicação, treino e sacrifício, mas, no final, tudo deu certo. Quero dividir essa conquista com toda a minha galera de Itacaré”, celebrou Martins.

“Quero agradecer às minhas filhas, que me motivam a cada dia e aos meus amigos que torcem por mim”, concluiu.

O confronto foi marcado por ondas pequenas, que chegavam a um metro, onde o itacareense disputou até o final da bateria e garantiu uma pontuação de 12,15. O atleta deixou para trás adversários como Fabrício Bulhões para trás com 10,45, Demi Brasil em terceiro com 8,85 e Bino Lopes na quarta colocação.

O evento, que teve apoio da Prefeitura Municipal da Mata de São João, Sudesb (Superintendência de Desportos Esportivos da Bahia), foi organizado pela Federação Baiana de Surf (FBSurf) e foi supervisionado pela Associação de Surf da Praia do Forte. Cada profissional levou para cada R$ 10 mil por etapa.

Confira os resultados de outras categorias:

Profissional

1) Alanderson Martins (campeão baiano 2024)

2) Fabrício Bulhões

3) Demi Brasil

4) Bino Lopes

Sub-18

1) Gonçalo de Brito

2) Felipe Guerreiro

3) Miguel Cerqueira

4) Gabriel Leal

Sub – 16

1) Mauy Schimidt

2) Bernardo Bicalho

3) Yan Rodrigues

4) Gabriel Leal

Feminino

1) Maria Eduarda

2) Samira Vitória

3) Elane Cavalcante

4) Amanda Luchesse

Master (acima dos 35 anos)

1) Beto Capelotti

2) Alandresson Martins

3) Christiano Spirro

4) Elson Vieira

Kahuna (acima dos 45)

1) Marcio Leal

2) Leandro Mendes

3) Christiano Spirro

4) Jr Man

Legend (acima dos 55 anos)

1) Esdras Santos

2) Auro Pisani

3) Guiga Matos

4) Paulo Falcon

Sub-14

1) Yan Rodrigues

2) Bernardo Bicalho

3) João Jesus

4) Rafa Galeno

Sub-12

1) Davi Lucca

2) Rudá Nascimento

3) João Jesus

4) Pietro Matos

Sub-10

1) Rudá Nascimento

2) Davi Lucca

3) Yan Reis

4) Rafa Galeno

5) Francisco Modesto

Sub-8

1) Gustavo Dias

2) Pedro Henrique

3) Fabiano Celestino

4) Benjamin Rocha