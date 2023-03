MG: casal é preso suspeito de queimar órgão genital de adolescente

Um casal, composto por um homem de 31 anos e uma mulher de 27, acabou preso, na sexta-feira (17/3), suspeito de queimar o órgão genital de um adolescente de 17 com brasa. A violência ocorreu em Ubá, município na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Civil, a vítima morava com a suspeita, com quem mantinha relacionamento amoroso. A mulher está grávida e tem quatro filhos.

Em agosto do ano passado, o suspeito, pai de uma das quatro crianças, também se mudou para a casa dela com o objetivo de dividir despesas. A convivência com o adolescente, no entanto, gerou conflitos, e o casal passou a torturar a vítima.

Leia a matéria completa no BHAZ, parceiro do Metrópoles.