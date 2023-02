Nem granizo e enxurrada desanimam público no sábado de Carnaval em SP

São Paulo – Terra da garoa, apelido pelo qual São Paulo é conhecida, virou a terra da chuvarada neste sábado (18/2) de Carnaval: tempestade, granizo e frente fria dividiram o protagonismo com os blocos de rua, que retornaram à cidade após dois anos de hiato por causa da pandemia de Covid-19.

A chuva testou a resistência dos foliões, que se reuniram embaixo de marquises e bancas de jornal ou recorreram a padarias e lanchonetes para, depois, retornar aos festejos.

Muitos relataram “perrengues” ao tentar deixar os blocos, enfrentando alagamentos, alta nos preços de carros por aplicativo, metrôs lotados e muito trânsito no deslocamento – seja de um bloco a outro ou a caminho de casa.

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.26.54 (1)

Folião tenta se esquivar de poça d’água Fábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.32.01

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.26.56

Alguns foliões voltaram para o bloco depois que a chuva diminuiu Fábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.26.55 (2)

Forte chuva atrapalhou o carnaval no bloco Minhoqueens, região central de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.26.55 (1)

Mesmo esvaziado pela chuva, o trio elétrico manteve a música para entreter um grupo que resistiu bravamente ao aguaceiroFábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.26.55

Hits de artistas como Anitta, Pablo Vittar, Beyonce e Rihanna embalaram os foliõesFábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.26.54

Mesmo com forte chuva, a pegação tomou conta entre os foliões Fábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.10.28 (1)

A orientação das autoridades é que os foliões dos blocos abertos nas ruas busquem refúgio em áreas cobertasFábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.10.28

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentosFábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.10.27 (1)

Blocos como Tarado Ni Você e Minhoqueens, com expectativa de grande público, foram esvaziados pela chuvaFábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.10.27

Um temporal atingiu o centro de São Paulo Fábio Vieira/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 14.10.23

Blocos com grande expectativa de público foram esvaziadosFábio Vieira/Metrópoles

Tarado Ni VocêO tradicional Tarado Ni Você, que homenageia Caetano Veloso, desfilou entre 9h e 13h. Na famosa esquina da avenida Ipiranga com a São João, entoaram “alguma coisa acontece no meu coração”.

Emocionados, os foliões celebraram o retorno do Carnaval de rua e também a realização do cortejo, que correu o risco de ficar de fora da festa em 2023 após perder o prazo de cadastramento na prefeitura.

Foliões curtem Carnaval em São Paulo2

Murilo Guedes, 30 anos, desenvolvedor de software e Cecília Perles, 27, advogadaJuliana Arreguy/Especial Metrópoles

Imagem aérea do desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo2

Imagem aérea do desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Imagem aérea do desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo1

Imagem aérea do desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 13

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 8

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 9

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 7

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 6

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 5

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 4

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 2

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 3

Grupo “Maravilhosas Corpo de Baile” integrou ala de dança do Tarado Ni VocêFábio Vieira/Metrópoles

Desfile do bloco Tarado Ni Você, região central de São Paulo 1

Foliões carregam criança para o blocoFábio Vieira/Metrópoles

Foliões curtem Carnaval em São Paulo

O ator André Medeiros se virou com o que tinha em casa: “Ótimo andar de toalha na rua”Juliana Arreguy/Especial Metrópoles

WhatsApp Image 2023-02-18 at 12.48.12

Adriano e Marcelo foram de “Castelo Rá-Tim-Bum” no bloco Tarado Ni VocêFábio Vieira/Metrópoles

O cortejo foi marcado por hits carnavalescos, como “Zona de Perigo”, de Léo Santana, funks antigos, axé e releituras da obra de Caetano. Gal Costa, que morreu no ano passado, também foi homenageada pelo bloco. Fantasias políticas, com referências à alta do dólar e ao “ministério do namoro” dominaram o bloco, assim como o uso de meias arrastão, tops, biquínis e, claro, muito glitter.

MinhoqueensOs foliões que acompanharam o bloco Minhoqueens dançaram e rebolaram muito ao som de hits de divas pops internacionais e nacionais, como Beyoncé, Britney Spears, Rihanna, Whitney Houston, Pablo Vittar, Anitta e Iza.

Larissa Dias, 25 anos, mora no Butantã, na região oeste da capital paulista, e se programou para curtir os blocos do centro neste sábado (18/2). “Estou adorando as músicas são incríveis”, diz Larissa sobre a trilha sonora do Minhoqueens.

A música continuou quando um temporal começou por volta das 14h. Muitos foliões se dispersaram e correram para se abrigar em comércios e marquises. Mas, assim que o volume de chuva diminuiu, o público voltou para as ruas sem medo da enxurrada.

Bloco das GloriosasNo Bloco das Gloriosas, comandado por Gloria Groove, na zona sul paulistana, alguns fãs passaram mal e tiveram de ser retirados por socorristas. Do alto do trio elétrico, a artista viu a movimentação e pediu uma pausa para que o atendimento fosse feito.

“Para, para, para, segura para mim. Ambulância, por favor, vem aqui do meu lado direito socorrer a moça, por gentileza”, pediu Gloria Groove.

Agrada GregosO Agrada Gregos desfilou na tarde deste sábado (18/2) na região do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. A rainha do rebolado e dos memes Gretchen foi uma das atrações do bloco de música pop.

imagens feitas de drone do desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 8

Fábio Vieira/Metrópoles

imagens feitas de drone do desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 2

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 6

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 3

Fábio Vieira/Metrópoles

imagens feitas de drone do desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 7

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 12

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 14

Fábio Vieira/Metrópoles

imagens feitas de drone do desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 9

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 4

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 13

Fábio Vieira/Metrópoles

imagens feitas de drone do desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 5

Fábio Vieira/Metrópoles

Desfile do Bloco Agrada Gregos, zona sul de São Paulo 15

Fábio Vieira/Metrópoles

Nem mesmo a chuva parou o público que não se importava muito com a lama que se formou em locais com gramado. Muitos foliões, porém, reclamaram do volume baixo do trio elétrico. “O som é muito ruim e não tem música ao vivo. Isso atrapalhou mais que a chuva, mas nós estamos animados”, diz Karen Trindade, 32 anos, coordenadora de vendas.

SegurançaNo primeiro dia de folia, a Polícia Militar prendeu 172 suspeitos, dos quais 55 deles foragidos da Justiça. Um homem foi preso em flagrante com dez celulares na região de desfiles do Parque Ibirapuera. Também foi preso em fragrante um homem que agrediu uma vítima durante uma tentativa de roubo em um bloco, no cruzamento da Praça Ramos com a rua Xavier de Toledo, na região central.

Nas pausas entre as músicas, os organizadores do bloco Minhoqueens alertavam no microfone para o público tomar cuidado com pertences. Os foliões ouvidos pelo Metrópoles relataram ter visto furtos, mas afirmaram ter sensação de segurança com a presença da polícia.