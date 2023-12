Nenhum pastor pode dizer que eu não creio em Deus, diz Lula

Petista participou neste sábado da cerimônia de assinatura do contrato de início das obras do programa “Copa do Povo”, em São Paulo

“Ninguém nesse país, nenhum pastor tem o direito de dizer que eu não creio em Deus”, declarou Lula durante evento na capital paulista Ricardo Stuckert/PR – 16.dez.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre Deus e sobre a sua fé neste sábado (16.dez.2023). Durante a cerimônia da assinatura do contrato de início das obras do empreendimento “Copa do Povo”, do programa “Minha Casa, Minha Vida”, no bairro de Itaquera, em São Paulo, Lula declarou que “nenhum pastor” teria o direito de dizer que ele não acredita em Deus.

“Ninguém nesse país, nenhum pastor tem o direito de dizer que eu não creio em Deus […] uma pessoa como eu, que saiu de Pernambuco para não morrer de fome, que só tem o diploma do primário e um curso do Senai e que chegou a Presidência da República, só chegou por 2 coisas: por obra de Deus e por obra de vocês”, declarou o chefe do Executivo durante o evento na capital paulista.

Mirando as eleições municipais de 2024, o presidente tem tentado se aproximar do público cristão –principalmente, dos evangélicos. Na 6ª feira (15.dez), Lula disse que, se há alguém no Brasil que acredita em Deus, essa pessoa é ele próprio. A declaração foi dada durante evento de inauguração do trecho conhecido como Contorno do Mestre Álvaro, na BR-101, no Espírito Santo.

Lula tem subido o tom de seus discursos. Os evangélicos estão entre os principais eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com mais rejeição a Lula, como mostrou pesquisa PoderData no final de setembro.

O PT quer aproveitar a volta de Lula ao Planalto para eleger mais prefeitos e voltar a ter força no cenário político municipal, onde está em queda desde 2012.

Em São Paulo, o partido declarou apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que irá concorrer pela prefeitura da capital paulistana. O congressista acompanhou Lula no evento em Itaquera, neste sábado (16.dez).

COPA DO POVO O presidente Lula participou neste sábado (16.dez) de cerimônia da assinatura do contrato de início das obras do empreendimento “Copa do Povo”, do Minha Casa, Minha Vida. O projeto é um terreno paulista comprado pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) em 2014 e será um conjunto habitacional.

A solenidade foi realizada na rua John Speers, no bairro de Itaquera, na Zona Leste da capital. Além de Boulos, o ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou do evento.

