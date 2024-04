Projeto do deputado Leur Lomanto Jr. determina suspensão de carteira de motorista e linha telefônica de agressor de mulher

Foto: Divulgação

O deputado federal Leur Lomanto Jr. (União Brasil) 04 de abril de 2024 | 17:55

O deputado federal Leur Lomanto Jr. (União Brasil) apresentou o Projeto de Lei 699/24, que determina a suspensão por um ano da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e das linhas telefônicas de titularidade de quem comete violência ou ameaça doméstica contra a mulher. De acordo com a proposta, a medida valerá por um ano e em caso de reincidência o prazo será aplicado em dobro. Caberá às operadoras de celular o bloqueio de todas as linhas telefônicas vinculadas ao CPF do agressor enquanto durar a suspensão.

“Temos a intenção de apresentar mais um instrumento para reprimir e prevenir a violência ou grave ameaça cometidas contra mulheres, ampliando as medidas de proteção e também de conscientização pelo fim das agressões físicas e psicológicas”, afirmou o deputado Leur Lomanto Júnior. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Conforme pesquisa DataSenado, 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens.