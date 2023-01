Neojiba abre mais de 500 vagas para crianças e adolescentes na Bahia

O Neojiba, programa do Governo da Bahia, está com 566 vagas abertas para os núcleos de Salvador e do interior do Estado (Simões Filho, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas). As vagas são para turmas de iniciação musical, canto coral e instrumentos.

A pré-inscrição para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos vai até o dia 17 de fevereiro no site neojiba.org. As atividades são totalmente gratuitas.

Para se inscrever, é preciso estar matriculado na rede de ensino ou já ter concluído o ensino médio. Não é necessário ter conhecimento musical prévio nem possuir instrumento musical. O Neojiba fornece instrumentos e acessórios para que todos possam praticar, além de oferecer atendimento psicossocial para os integrantes e suas famílias.

Em Salvador e Região Metropolitana, as inscrições são para os núcleos do Bairro da Paz (54 vagas), Pirajá (48), Nordeste de Amaralina (27), Nazaré (16), Simões Filho (24) e Lauro de Freitas (68). No interior do Estado, as vagas são para Teixeira de Freitas (195), Feira de Santana (82), Vitória da Conquista (30) e Jequié (22).

Caso haja mais interessados do que vagas para os Núcleos Territoriais em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, haverá sorteios públicos para a definição dos beneficiados. Já para os Núcleos de Prática Musical em Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas e Jequié o critério utilizado será o de maior proximidade da moradia em relação ao núcleo escolhido.

Em 15 anos de atuação, o Neojiba já beneficiou mais de 12 mil crianças, adolescentes e jovens baianos.

Confira os regulamentos e os links para pré-inscrição:

Regulamento núcleos territoriais (Feira de Santana, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista)

NTN Feira de Santana Antônio Gasparini – https://forms.gle/XkeoZkzQXnd2EztR7

NTN Teixeira de Freitas – https://forms.gle/1fgVtbzBk1j8Rooa6

NTN Vitória da Conquista – https://forms.gle/uGdTEaqjuX7L9ZL19

Regulamento núcleos de prática musical (Salvador, região metropolitana e Jequié)

NPM Bairro da Paz – https://forms.gle/EY5g2t6Pm5MasCnA9

NPM CESA (Simões Filho) – https://forms.gle/11ZRmvi8oeqTs8jJ8

NPM Cidade Sol (Jequié) – https://forms.gle/qtPEmGKG6QXLrXiM8

NPM Cordas Dedilhadas – https://forms.gle/wpgm4Ty3UvBxDXKA7

NPM Lauro de Freitas – https://forms.gle/WwPso6c3wo4RYE3C6

NPM Nordeste Amaralina – https://forms.gle/uMbQd4bmHRUHRMDs8

NPM Pirajá –

Sobre o Neojiba

Criado em 2007, o Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) promove o desenvolvimento e integração social prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletivos.

O programa é mantido pelo Governo do Estado da Bahia, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social Pela Música.

Em quase 15 anos, o Neojiba atendeu, direta e indiretamente, mais de 12 mil crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 29 anos. Atualmente, o programa beneficia mais de 2.300 integrantes diretos em seus 13 núcleos, e 4.500 indiretos em ações de apoio a iniciativas musicais parceiras.