Netho Vidigal é do Brasil e canta na TV em Portugal no dia das mães

Neste domingo, 14 de maio é celebrado o Dia das Mães no Brasil, porém em Portugal a celebração aconteceu há uma semana atrás e para festejar a data tão especial, o Programa Aqui Portugal, apresentado por Vanessa Oliveira e Hélder Reis, exibido ao vivo na emissora RTP1, convidou o cantor brasileiro Netho Vidigal, para que pudesse se apresentar cantando duas de suas músicas, sendo ‘Cidade Mulher’ do Carlinhos Brown e Michael Sullivan, e ‘Bonde das Fernandas’, de sua própria autoria.

Netho Vidigal é um artista e diretor com muito tempo de carreira. Durante sua temporada atuando em musicais internacionais, Vidigal teve a oportunidade de conhecer a República Dominicana, Aruba (Caribe), EUA, Itália, França, Espanha, Turquia, Marrocos, Grécia, Malta e Mexico trabalhando no departamento de entretenimento de empresas internacionais, tais como Costa Cruises, Celebrity Cruises, Premier Cruises, Carnaval Cruises e Royal Caribbean Cruise Lines.

Também trabalhou em cassinos nos shows, chegando a protagonizar o musical “Grease” e posteriormente sendo promovido a Entertainment Supervisor (Supervisor de Entretenimento), sem contar que foi escolhido como funcionário do mês duas vezes enquanto esteve presente no departamento de entretenimento.

Após sua experiência no exterior, retornou ao Brasil para terminar sua faculdade, graduando-se em Produção Audiovisual, iniciou sua carreira na indústria fonográfica devido a sua experiência Internacional de Shows, tendo como o apoio inicial duas estrelas da música popular brasileira. Os cantores e compositores Carlinhos Brown e Michael Sullivan, que compuseram a canção “Cidade Mulher”, fizeram uma linda homenagem à mulher brasileira e também à cidade do Rio de Janeiro.

Depois de algum tempo fazendo shows em diferentes partes do país, e tendo divulgado na televisão brasileira, Netho Vidigal resolveu estudar e fazer o mestrado em realização de cinema e tv, e paralelamente aos estudos, dar continuidade a sua carreira internacional agora na Europa, na cidade do Porto em Portugal.

Cada vez mais cresce o número de imigrantes em Portugal. Muitos desses, são membros da comunidade que fala a língua portuguesa. E o Brasil, é o maior país em número de pessoas que fala esse rico idioma. E foi exatamente do Brasil que o artista Netho Vidigal saiu para estudar, aperfeiçoar e contribuir para o entretenimento da comunidade de língua portuguesa, e também, de outros países, afinal de contas, Vidigal também tem habilidade em se comunicar em português, espanhol, inglês e italiano, e agora está estudando francês.

A TRAJETÓRIA EM PORTUGAL

Vidigal iniciou os estudos na ESAP – Escola Superior de Artes do Porto em 2021. Na data de hoje, já está na reta final da conclusão do mestrado, faltando apenas defender o TCC.

Além de voltar a ter uma vida de estudante, também teve que trabalhar em dois turnos diferentes para poder arcar com suas despesas e seus estudos. Por falar vários idiomas, primeiramente conseguiu um trabalho de guia turístico na cidade do Porto. E como o turismo está ligado ao entretenimento, não foi difícil se adaptar. Durante o turno da noite, quando não tinha aula, trabalhava como entregador para ajudar a se capitalizar e consequentemente aplicar em sua carreira artística.

“A experiência de ser um guia turístico utilizando esse tipo de transporte, o tuk tuk, algo que nunca havia visto no Brasil durante o período que lá estive. Foi algo novo e que me chamou atenção. Recebo turistas do mundo inteiro, e mostro as belezas da cidade do Porto com uma pitadinha de entretenimento bem ao estilo “Netho Vidigal”.

É fácil perceber porquê fazer um tour com ele na cidade do Porto se torna uma experiência inesquecível. Ele não somente conduz seus clientes pela cidade, como conta histórias que aprendeu com os guias turísticos locais que o ensinaram, e pra fechar com chave de ouro, utiliza de todo seu conhecimento do mestrado em cinema, e faz fotos fantásticas para seus clientes.

“É claro que o turista quer conhecer os locais e a história da cidade, mas também quer se divertir, e é aí que entra a minha experiência como artista e diretor. Além de ligar o microfone e cantar com os turistas, durante o tour, também danço com as clientes ao som dos músicos de rua da cidade do Porto. E pra fechar com chave de ouro, faço algumas fotos como registro da experiência em fazer um tour de tuktuk. Utilizo de todo meu conhecimento artístico e técnico para proporcionar uma experiência alegre e descontraída para o cliente”.

A CANTAR NO DIA DAS MÃES EM PORTUGAL

A trajetória de um artista não é nada fácil. É preciso ter talento, perseverança, muito trabalho e sorte, pois é necessário que nessa trajetória apareçam pessoas que possam contribuir positivamente para o andamento do projeto. E foi o que aconteceu. Vidigal entrou em contato com a Valente Produções, em Vila Nova de Gaia (Portugal), onde foi muito bem recebido pelo diretor da agência Ricardo Lopes. Depois de algum tempo, o telefone de Netho toca e então recebe a notícia de que a produção do programa de domingo da RTP1 “Aqui Portugal”, apresentado por Vanessa Oliveira e Hélder Reis, entraria em contato em breve para agendar uma apresentação ao vivo.

“Após o Ricardo me ligar para dar essa excelente notícia, comecei a me sentir como se estivesse no início da carreira, quando fazemos os primeiros testes e depois ficamos ao lado do telefone esperando ele tocar. Até que um certo dia, ele tocou, e a Maria José da produção foi a responsável em fazer o convite. Sou muito grato a ela, ao Ricardo e ao meu orientador do mestrado, professor Isolino. Quero contribuir muito para a cultura e entretenimento em Portugal.”

INTERCÂMBIO CULTURAL

Durante o tempo em que ficou nos bastidores do programa “Aqui Portugal”(RTP1), Vidigal teve a oportunidade de compartilhar conhecimento com os artistas locais como a cantora Sylvia, a banda Antikua e o cantor Português Axel, que além de ser um “Internacional Emmy winning singer”, também é jurado do programa “Canta Comigo” da tv Record.

“Foi uma honra ter conhecido a Sylvia e o Axel. Ela é de uma simpatia enorme e ele possuidor de uma voz ímpar. Ele agora reside no Brasil e eu aqui. Praticamente um intercâmbio cultural. Aproveitei para pedir uns conselhos como qual caminho devo percorrer e quais pessoas devo procurar aqui em Portugal que venham a somar no projeto. É claro que vou seguir conselhos dos mais experientes. Pedi para gravar uma música dele, ele disse que conforme ele for liberando o catálogo de composições dele, ele vai me avisar.”

Netho Vidigal subiu ao palco, na parte da tarde do domingo de dia das mães, em direto no programa “Aqui Portugal” , e deu um verdadeiro show. Diversas mensagens foram recebidas após essa apresentação. Sua performance iniciou ao som da canção “Cidade Mulher”(Carlinhos Brown e Michael Sullivan), e logo após, foi entrevistado pelos apresentadores, conforme podem conferir no link abaixo:

https://www.rtp.pt/play/p11166/e690107/aqui-portugal/1147683

Em seguida, Vidigal teve a oportunidade de cantar pela primeira vez em televisão aberta, uma música de sua própria autoria, denominada “Bonde das Fernandas”, e ao mesmo tempo que exibiam sua performance no palco em direto, no canto inferior do televisor, exibiam as imagens do seu primeiro vídeo clipe internacional gravado na cidade do Porto.

“Foi uma tarde gratificante que passamos na cidade Peso da Régua. Não somente tive a oportunidade de cantar duas canções em direto, como também pude parabenizar todas as mamães pelo dia das mães em Portugal, e posteriormente no Brasil. Aproveito a data de hoje para agradecer a minha equipe de produção Filipe Magalhães, Rita Monteiro, Ugo Alexandre, aos músicos RafaFJam, Felipe Silva e Rita Gracille e parabenizar desejando um feliz dia das mães para todas as mamães do Brasil e de todas as partes do mundo. Em especial a minha querida mãe Eliane Vidigal. Te amo corôa, obrigado por tudo, feliz dia das mães!”

A jornada continua e o público pode acompanhar a trajetória desse artista brasileiro em terras portuguesas através de suas redes sociais, como Spotify, YouTube, Instagram, e tik Tok.

E o vídeo clipe pode ser conferido no vídeo abaixo:

Conheçam o trabalho desse maravilhoso artista divulgando as riquezas da língua portuguesa e da alegria brasileira mundo afora.

Parabéns Netho Vidigal! Respeitamos a sua história!