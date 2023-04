Influencer Jordan Lima inicia parceria de sucesso com a BoaSorteBet e realiza sonho de vir a SP

Jordan Natanael Lima dos Santos, ou como é mais conhecido na web apenas como Jordan Lima (Manaus, 26 de junho de 1995), é influenciador digital que atualmente soma mais de 114mil seguidores em rede social, ele lembra que quando criança, na escola, a professora perguntava “o que você quer ser quando crescer?” e a resposta era sempre a mesma: Eu quero ser famoso!. Mas foi em 2018 que ele decidiu dar o passo rumo ao sonho. Vindo de uma família humilde, Jordan mora com sua mãe, Soraya e seus dois sobrinhos, Nichollas de 17 anos e Nicholle de 11 anos, ambas crianças são portadoras de necessidades especiais, o que fez com que a dona Soraya ficasse em casa para cuidar deles. Antes de ter a casa onde mora hoje, eles moravam em uma casa de madeira e sempre que chovia a casa ficava alagada.

Com muito trabalho, suor e a ajuda de seu pai eles conseguiram levantar uma nova casa. Antes de ir em busca do sucesso, Jordan trabalhava em uma cafeteria, no trabalho ele tinha apenas 15 minutos de intervalo e era nesse tempo que ele postava os conteúdos da “rotina do pobre” que haviam sido gravadas anteriormente. Nesse percurso entre trabalho e redes sociais, o manauara desenvolveu depressão, o que fez ele ser demitido do seu trabalho e o motivou a viver seu sonho.

Jordan então era o responsável financeiro de sua família, já que o dinheiro que a irmã e mãe das crianças, Nathyelle, enviava, não era o suficiente e em busca de novas parcerias para obter a renda mensal como digital influencer, ele recebeu um convite para participar da Corrida dos Famosos, evento qual a empresa BoaSorteBet é patrocinadora oficial. Nesse evento, o manauara fez diversas conexões, inclusive com a empresa, que agora é parceira do influenciador. “A BoaSorteBet na minha vida foi algo que eu realmente vou ser sempre grato! Por que além de terem aberto as portas pra mim, me acolheram como se eu fosse da família! Tem aquele famoso ditado né? Tem que vestir a camisa da empresa, mas, quando se fala em BoaSorteBet é diferente, eu faço questão de vestir a roupa e tudo da empresa! Nunca vou esquecer o que todos fizeram e continuam fazendo por mim!! Espero ficar pra sempre nessa família do bem” – Diz Jordan.