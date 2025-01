Neymar de volta ao Santos: onde assistir e horário da apresentação

A aguardada volta de Neymar ao Santos acontece oficialmente nesta sexta-feira (31), com uma grande festa na Vila Belmiro. O atacante, que deixou o clube há quase 12 anos, será apresentado à torcida em um evento especial.

A festa terá início às 16h (de Brasília), com diversas atrações musicais, incluindo shows de artistas como Mano Brown. O estádio será o palco exclusivo do evento, que contará com a presença de convidados e autoridades.

Onde assistir à apresentação de Neymar no Santos?

O evento será transmitido gratuitamente pela Cazé TV no Youtube. A expectativa é que a apresentação de Neymar atraia milhares de torcedores e se torne um marco na história do Santos Futebol Clube.

Volta de Neymar ao Santos representa momento de grande emoção para os torcedores. (Imagem: Alizada Studios/Shutterstock)

Antes da apresentação oficial, Neymar cumprirá compromissos comerciais em São Paulo e seguirá de helicóptero para Santos, onde se juntará à torcida.

