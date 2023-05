Dia das Mães: confira promoções e dicas de marcas das celebridades

Artistas como Ludmilla, Flavia Pavanelli e Gusttavo Lima preparam condições exclusivas e lançamentos para a data

Seja em qualquer data ou ocasião, acertar na escolha de um presente passa pela ideia de surpreender. Essa pode não ser uma tarefa simples, mas saber um pouco do gosto de quem desejamos presentear, como as músicas e artistas favoritos, pode ajudar muito na hora de escolher o presente. Pensando no Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (14), diversas celebridades, também conhecidas pelo lado empreendedor, aproveitaram a data para lançar promoções e produtos inéditos no mercado. Especialmente no segmento de cosméticos, setor bastante procurado para esta data e que tem o Brasil como quarto maior consumidor do mundo, segundo dados da Euromonitor.

Um bom exemplo é o do cantor sertanejo Gusttavo Lima que, no último dia 3, lançou o primeiro perfume feminino da sua marca de cosméticos, o ‘GL Embaixador For Her’. O produto chegou ao mercado já com o preço promocional de R$169,00 e, segundo a empresa, a escolha do período de lançamento levou em consideração a oportunidade de colocar o perfume como uma ótima opção de presente para o Dia das Mães. “Pensado para representar a força do amor e do feminino, sendo uma fragrância marcante e sedutora”, segundo a ficha técnica, o ‘GL Embaixador For Her’ está disponível no site clubegl.com.br.

Ainda no mundo da música, a cantora pop Ludmilla resolveu apostar em um kit que reúne o seu perfume LOOD Pantera e o seu mais recente lançamento, o LOOD Pantera Creme Acetinado, hidratante corporal que promete perfumação intensa e hidratação por até 48 horas. Até o dia 13 de maio, a dupla estará à venda no site lood.com.br pelo preço de R$154,90, contando ainda com uma sacola exclusiva da marca.

Dose dupla

Outra artista-empresária atenta às tendências desta data é a atriz Flavia Pavanelli. Ela – que também é influenciadora digital sobre assuntos relacionados à estética – lançou há pouco sua própria linha de skincare, a FAVE, e, para o Dia das Mães, trouxe uma collab com a sua marca de roupas Youse. Quem comprar um kit com 2 unidades do Super Sérum Multimolecular (que tem as versões diurna e noturna), disponível no site faveskin.com.br, recebe ainda uma faixa de cabelo personalizada e um cupom de 150 reais de desconto para ser usado na Youse. As compras unitárias garantem um cupom de 50 reais na mesma loja.

Já nas compras acima de R$998 na Youse, o consumidor ganha um kit FAVE. Elas podem ser feitas no site youse.shop.