Nível do Guaíba cai e fica abaixo dos 5 metros em Porto Alegre

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo da marca crítica de 5 metros pela primeira vez desde segunda-feira, recuando para 4,98 metros nesta quinta-feira (16). Esta queda representa um sinal de melhora significativo, especialmente considerando que, na semana anterior, o lago havia atingido 4,57 metros antes de as chuvas intensificarem e elevarem novamente seu nível. A visível redução da água em várias partes de Porto Alegre traz não apenas o alívio, mas também o início de um período desafiador de limpeza e recuperação. Com a diminuição das tempestades, foi possível reativar o sistema de bombas da cidade, crucial para o escoamento da água acumulada. Das 23 bombas existentes, 19 haviam sido desligadas para evitar riscos de choques elétricos durante o pico da enchente. Atualmente, nove bombas estão funcionando.

O próximo passo para Porto Alegre é enfrentar os desafios decorrentes das enchentes, que vão além da remoção da água. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana já iniciou os trabalhos de limpeza, que incluem a remoção de lodo, lavagem de vias e coleta de resíduos e móveis danificados. Cerca de 70 garis estão mobilizados nos 20 bairros mais afetados pela enchente. Ainda assim, muitas áreas permanecem em situação crítica, com um forte odor de esgoto e a presença de peixes mortos nas ruas.

