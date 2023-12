No primeiro ano de governo, Tarcísio se aproxima de Ricardo Nunes e consegue privatizar a Sabesp

O Republicanos ganhou um representante no poder estadual por meio do governador Tarcísio de Freitas, que assumiu a gestão em 1º de janeiro de 2023. Apesar da proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio garantiu um “bom convívio” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante 2023, não entrando em embates e procurando sempre equilibrar decisões também com o prefeito da capital paulistana, Ricardo Nunes (MDB). Seu principal feito à frente da administração estadual foi conseguir aprovar a privatização da Sabesp, apesar dos protestos de oposicionistas. Relembre os pontos altos e baixos do primeiro ano de gestão do governador do Estado e as principais mudanças propostas por ele durante o ano:

CRISE DAS CHUVAS

Logo no começo de sua gestão, Tarcísio enfrentou um problema de calamidade pública quando chuvas intensas deixaram milhares de desabrigados e desalojados no litoral norte de São Paulo. As cidades de Bertioga, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba foram devastadas em fevereiro, pleno Carnaval, quando tempestades alagaram as ruas, invadiram as cadas e levaram carros, móveis e outros objetos pessoais. Sessenta e cinco pessoas morreram. O governador agiu rápido e montou um comitê de crise na região, atuando conjuntamente com o governo federal — a convivência com Lula, aliás, foi pacífica durante o ano, apesar das divergências políticas.

SEGURANÇA PÚBLICA

A morte de um soldado da Rota no final de julho, em Guarujá, na Baixada Santista, desencadeou uma das maiores operações policiais do Estado de São Paulo. Em resposta ao assassinato de Patrick Bastos Reis e à crescente influência do crime organizado na região, as forças de segurança paulistas iniciaram a Operação Escudo, que não tem data para acabar. Segundo balanço da Secretaria de Segurança Pública, o Estado registrou, ao longo do ano, 9.328 armas ilegais apreendidas, 157.153 infratores presos e apreendidos, 37.635 veículos recuperados e 240,6 toneladas de drogas apreendidas em diversas operações, incluindo a Escudo. Grupos de direitos humanos afirmam que a polícia cometeu abusos. A SSP afirma que os agentes muitas vezes são recebidos a bala e precisam reagir.

PRIVATIZAÇÃO DA SABESP

O governador Tarcísio de Freitas já deu os primeiros passos para privatizar a estatal Sabesp, empresa responsável pelo saneamento e pela água de São Paulo. O projeto, inclusive, já foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em meio a manifestações e quebra-quebra.

EDUCAÇÃO

Em novembro, o governo estadual lançou o programa Prontos pro Mundo, que já foi aprovado em plenário pela Alesp. O objetivo é promover a capacitação de línguas estrangeiras, ofertar cursos on-line e proporcionar intercâmbio educacional internacional para os estudantes com melhor rendimento do ensino público. A iniciativa estima alcançar cerca de 70 mil estudantes.

TRANSPORTE

No início do mês, houve o anúncio do aumento das tarifas dos trens e metrô em São Paulo. A partir de 1º de janeiro de 2024, o bilhete de transporte para estes veículos custará R$ 5. O aumento é de R$ 0,60 em relação ao preço atual, de R$ 4.40, que não é atualizado há três anos. A Prefeitura de São Paulo, no entanto, não acompanhou a mudança tarifária do governo e decidiu manter o valor do ônibus em R$ 4,40. Foi a única cisão na parceria entre Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes.

REAJUSTE NO SALÁRIO MÍNIMO

Está valendo desde junho de 2023 a lei que definiu o novo salário mínimo paulista no valor de R$ 1.550. O montante é superior ao salário mínimo nacional e objetiva atender, também, categorias profissionais que ainda não possuem piso salarial definido em lei federal.

REFORMA ADMINISTRATIVA

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou no dia 12 de dezembro a reforma administrativa que visa extinguir cerca de 20% dos cargos comissionados do Estado, o que corresponde a 4.707 cargos. A pauta era uma das prioridades do governo. O projeto aprovado prevê 21 mil cargos comissionados, em oposição ao atual número de vagas, que corresponde a 27 mil.

RESOLVE JÁ

Em outubro, o governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto intitulado Resolve Já. A medida foi criada para permitir que empresas com dívidas de autos de infração de ICMS pudessem quitá-las com descontos e prazo estendido.