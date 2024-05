No RS, Lucas Chumbo passa o aniversário da filha resgatando vítimas

Maitê, filha de Lucas Chumbo e Monise Alves, completa dois anos de vida nesta quinta-feira (9/5). Mas os momentos de alegria em família precisaram ser adiados em nome de uma causa nobre. É que o surfista está no Rio Grande do Sul ajudando nos resgates às vítimas das enchentes que atravessaram cidades.

A data, no entanto, vem sendo celebrada por Monise. Entre um story e outro, em que se compartilha momentos dos resgates, campanhas solidárias e até mesmo uma palavra de orgulho em relação ao marido, ela também vem postando mensagens de carinho e homenagens para Maitê.

A primogênita do casal nasceu no dia 9 de maio de 2022, em Sharp Mary Birch Hospital, na Califórnia, Estados Unidos.

Lucas Chumbo e família (2)

Lucas Chumbo e a filha, Maitê Foto: Reprodução

Lucas Chumbo e família (1)

Lucas Chumbo e família Foto: Reprodução

Lucas Chumbo e Monise Alves e a filha

Eles estão juntos oficialmente desde 2021 Reprodução/Instagram

BBB-20-Lucas-Chumbo-21

O surfista Lucas Chumbo Globo/Divulgação

Lucas Chumbo

Lucas Chumbo Reprodução

Lucas Chumbo RED

TV Globo/Reprodução

Lucas Chumbo foi um dos amigos surfistas convocados por Pedro Scooby para ajudar às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O grupo levou barcos e motos aquáticas e vem compartilhando a situação nas redes sociais.

Quem é Lucas Chumbo Lucas Chumbo tem 28 anos, é surfista e pai de duas crianças: Maitê e Zion. Ele é casado com a advogada Monise Alves.

Dominador de ondas gigantes, Chumbo coleciona títulos como do desafio Gigantes de Nazaré e também do Big Wave Challenge Tour.

Em 2020, participou do Big Brother Brasil e foi o primeiro eliminado da edição. Em 2021, fez parte do elenco do reality No Limite, também da Globo.