Noite de violência: Homem é morto a tiros em matagal em Feira de Santana

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi assassinado a tiros em um matagal localizado na Avenida Sérgio Carneiro, no bairro Conceição, em Feira de Santana, na última segunda-feira (30).

A vítima foi atingida no peito, na cabeça e nas costas, de acordo com a perícia. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

A investigação do crime ficará a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira de Santana, que irá apurar autoria e motivação.

As informações são do site Alô Juca.