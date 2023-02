Nos EUA, Lula encontrará centrais sindicais americanas

Além de Joe Biden e parlamentares democratas, o presidente Lula se encontrará com centrais sindicais durante sua viagem aos Estados Unidos, nesta semana. O petista embarca para Washington D.C. na quinta-feira (9/2).

Lula deve se reunir com sindicalistas da AFL-CIO, a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. A entidade reúne centrais não só dos Estados Unidos, como do Canadá.

O pedido para o encontro partiu da federação americana à Presidência da República. A reunião deve acontecer na sexta-feira (10/2), mesmo dia em que o petista encontrará o presidente americano.

Agenda com BidenLula encontrará com Biden na tarde da sexta. A previsão é de que, após a conversa, os dois presidentes deem uma declaração conjunta a imprensa na Casa Branca, sede do governo americano.