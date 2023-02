Vídeo: veja o golaço de Cano na vitória do Fluzão sobre o Vasco

Destaque da vitória do Fluminense sobre o Vasco (2 x 0), o argentino Germán Cano fez um gol de placa, no Maracanã, como podemos ver nesse vídeo disponibilizado no perfil do TNT Sports, no Instagram.

O Fluminense assim confirmou um tabu diante do Vasco, que não consegue derrotar o tricolor desde 2019. Confira os últimos confrontos:

2-0 Carioca/232-0 Carioca/221-1 Carioca/211-1 Brasileiro/202-1 Brasileiro/202-0 Carioca/200-0 Brasileiro/19Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!