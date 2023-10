A Prefeitura de Teixeira de Freitas vem através desta nota explicar à população que a tradicional Exposição Agropecuária é um evento privado e a participação do governo municipal tem o caráter de apoio na parte da infraestrutura, não tendo poder para tomar decisões. Assim, a escolha de quem pode comercializar produtos dentro do evento não é feita pela gestão e sim pelos organizadores. Nesta edição de 2023, a Prefeitura foi procurada pela Cooperativa Copmista e pelo Sindicato de Produtores Rurais para atuar com suporte logístico e participação com stands institucionais, como é de praxe devido à importância econômica e cultural.

Algumas mudanças foram propostas pela organização do evento este ano, como a disposição dos barraqueiros que comercializam comidas e bebidas durante os dias de festa. Será feita uma Vila Gastronômica, onde os empreendedores poderão comercializar seus produtos, porém restrito há apenas gêneros alimentícios, não incluindo bebidas bebidas em geral. Ao longo do parque, ambulantes de maçã do amor, churros, pipoca, algodão doce e similares foram autorizados a serem posicionados para a venda dos produtos.

Esta modalidade de trabalho foi questionada pela gestão municipal, que ainda tentou mediar em nome dos empreendedores da área de bebidas pela liberação da comercialização de forma geral, porém, cabe a Cooperativa e ao Sindicato tal decisão. Os organizadores optaram por montar uma área própria para a venda de bebidas e utilizará deste recurso arrecadado para cobrir custos com a realização do evento.

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas desenvolve diversas ações de fomento e incentivo aos pequenos negócios, e em seus eventos próprios, como a Festa da Cidade, busca facilitar o acesso dos barraqueiros, cobrando taxas mínimas para a participação e dando todo suporte para garantir sua participação.

O post Nota: Exposição Agropecuária é evento privado, participação de barraqueiros não depende da Prefeitura de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.