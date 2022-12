Nova suspeita de bomba: mochila é abandonada no Setor Hoteleiro Norte

Mais uma suspeita de bomba mobiliza forças de segurança do Distrito Federal nesta terça-feira (27/12). Uma mochila foi abandonada no Setor Hoteleiro Norte (SNH) por volta das 16h e o esquadrão antibomba da Polícia Militar precisou ser acionado. O Corpo de Bombeiros também acompanha a ação.

O objeto foi deixado na Quadra 5 do SHN, próximo ao depósito de gás de um dos hotéis, e deu início à Operação Petardo. Há grande movimento de autoridades hospedadas nas proximidades, por conta da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Testemunhas disseram que a funcionária de um dos hotéis do setor observeu o suspeito pelas câmeras de segurança. Ele teria deixado a mochila no jardim do hotel e saído do local caminhando. Um robô vai averiguar, por meio de um raio-X, qual o conteúdo de dentro da mochila.

Segundo o porta-voz da PMDF, major Michello Bueno, o processo de verificação do artefato é cuidadoso e demorado. “Não vai um policial lá fazer isso [verificação do conteúdo], porque pode correr risco, se for um artefato explosivo. Acontecem vários casos como esse em Brasília, mas quase sempre não tem nada na mochila. Esperamos que não tenha nada, mas temos que fazer esse procedimento por questão de segurança”, disse.

Outros casosO Metrópoles mostrou mais cedo que a PMDF atendeu um total de 12 ocorrências de suspeita de bomba neste ano na capital. Apenas nos últimos três dias, às vésperas da posse de Lula, foram quatro acionamentos. O chamado de hoje foi a 13ª ocorrência.

Em apenas cinco das 12 ocorrências anteriores atendidas pela PM neste ano os artefatos realmente eram explosivos. Nas outras situações foram falsas ameaças. De sexta-feira (23/12) a domingo (25/12), a Polícia Militar atuou em quatro casos do tipo. Em dois deles, havia bombas reais.

O caso recente que mais chocou ocorreu no último sábado (24/12). A PMDF recolheu um explosivo nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele estava em um caminhão-tanque que iria para o terminal.

O responsável pela tentativa de ataque foi o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, que planejava cometer atentados em Brasília, como disse em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele chegou a afirmar que estava “preparado para matar ou para morrer”. O empresário foi preso com arsenal composto por armas e explosivos, na véspera de Natal.