Nova Viçosa lança marca própria do Turismo

O Conselho Municipal de Turismo de Nova Viçosa (COMTUR), com apoio da prefeitura e da empresa Suzano, realizou na última sexta-feira, dia 13, o lançamento da primeira etapa do Projeto de Marketing Estratégico do Turismo de Nova Viçosa. O evento foi realizado no Bosque Frans Krajberg, no centro da cidade, e contou com a apresentação da nova identidade visual turística, que tem a proposta de trazer um conceito de rápida identificação e promover os destinos da região de forma eficiente e competitiva, visando o desenvolvimento da cadeia turística do município.

A primeira etapa do projeto compõe a logomarca do turismo, o site oficial, a página do Instagram e vídeos para divulgação nas redes sociais. A campanha foi produzida pela Agência Gigabite, empresa com sede na cidade, com 20 anos no mercado de comunicação visual. “Este projeto vai permitir uma padronização da linguagem e marca, onde o COMTUR, empresas do setor e toda a comunidade poderá divulgar as belezas da cidade de um só jeito, dando força e visibilidade a marca”, enfatiza o presidente do COMTUR, Antunes Monteiro dos Santos.

O evento contou também com a presença da secretária municipal de Turismo, Carla Beatriz Gonçalves Duarte; do secretário municipal de Administração, Romildo Machado; do diretor Industrial da Suzano, Eduardo Andrade, o gerente Executivo de Operações Florestais, Clovis Wanderley, entre outros representantes da empresa, como Mônika Campagnaro Massuco (Relações Corporativas), Evandro Baltazar (Comunicação e Marca); da gestora de Projetos do Sebrae, Taisa Cancela Santos; do chef de cozinha nova-viçosense, vencedor de prêmios internacionais, Victor Pessoa; além de empresários do setor de turismo e sociedade civil.

O projeto foi desenvolvido com recursos financeiros da Suzano, e está em linha com as metas da empresa para impulsionar o crescimento local. “Nova Viçosa está localizada em uma região rica em belezas naturais, com grande vocação turística e potencial de gerar oportunidades para todos que vivem aqui. A Suzano tem orgulho de participar deste projeto que vai contribuir para o desenvolvimento econômico do município. Entendemos que é nosso papel ajudar a melhorar a realidade das regiões onde temos operações, por isso, atuamos sempre em parceria com organizações da sociedade civil, associações e poder público”, ressalta o diretor Industrial Eduardo Andrade.

A nova logomarca do turismo de Nova Viçosa foi desenvolvida nas cores azul royal, vermelho e preto, e contempla quatro elementos que mais representam a cidade: o Farol da Ilha de Coroa Vermelha, o Museu Frans Krajberg, as ondas do mar e a baleia jubarte.

“Estamos mostrando para a nossa comunidade a importância de ter uma identidade turística e uma marca que nos representa. A partir de agora, os hotéis, pousadas, restaurantes e comércio em geral podem utilizar dessa marca para promover seus estabelecimentos. Tivemos todo um estudo técnico envolvido até chegar na logomarca final e estamos muito felizes com o resultado”, completa a secretária de Turismo, Carla Beatriz Gonçalves Duarte.

Artesãos comemoram investimentos no turismo

Cientes da importância do fluxo de turistas na cidade, os artesãos de Nova Viçosa esperam um aumento de visitantes no município com a nova campanha de divulgação turística. A artesã Litânia da Conceição Pinto, que produz peças em crochê, espera que o projeto estimule as vendas. “Os turistas são nossos principais clientes, por isso é fundamental que tenhamos visitantes o ano inteiro. Estamos esperançosos de que o nosso município seja mais divulgado a partir de agora, atraindo mais gente para conhecer nossas belezas e nosso artesanato”, afirma Litânia.

A artesã Marta Mendes, que faz trabalhos em mosaico com materiais recicláveis, também comemora o lançamento do projeto. “Aproveitamos as feiras de artesanato e outros eventos locais para mostrar o nosso trabalho, mas precisamos que os eventos do município sejam divulgados para mais pessoas fora da Bahia. Acredito que esse projeto é o impulso que a gente precisava para desenvolver ainda mais o turismo de Nova Viçosa”, diz.

A cidade

Localizada no litoral do Extremo Sul da Bahia, entre o rio Peruípe e o Oceano Atlântico, Nova Viçosa é cercada por Mata Atlântica, restingas, manguezais, ilhas oceânicas e recifes de corais. O Município, que faz parte da Costa das Baleias, abriga o primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil, o de Abrolhos, que é uma das maiores riquezas naturais do país.

O município ainda possui lindas ilhas, como a lha de Coroa Vermelha e a Ilha de Barra Velha, e muitas praias, dentre as mais famosas estão: praia do Lugar Comum, praia do Pontal da Barra, praia do Pau Fincado, praia da Costa do Atlântico e praia Sabacuí. Outros pontos turísticos da cidade são: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Casa de Câmara e Cadeia, Estação Ferroviária de Helvécia e Sobrado do Porto.

Conheça Nova Viçosa:

Site oficial: https:// visitenovavicosa.com.br/