Nove cidades da Grande SP anunciam reajuste no valor da tarifa de ônibus

Nove cidades da Grande São Paulo anunciaram nesta sábado, 31, o aumento no valor da tarifa de ônibus. Barueri, Carapicuíba, Diadema, Itapevi, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo e São Caetano foram os municípios que anunciaram os aumentos. Alguns município anunciaram o novo valor a partir do dia 1º. Em Diadema, segundo o decreto publicado na quarta-feira, 28, o novo valor entrará em vigor neste domingo, primeiro dia do ano. A tarifa passará R$ 5,10 para R$ 5,50. Para os usuários do cartão Sou Diadema o valor de R$ 4,25 será mantido. Em Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Osasco o aumento será de R$ 0,30. O valor que era de R$ 5,00 passará a custar R$ 5,30. A nova tarifa começa a vale neste domingo, em Itapevi. Nas demais cidades, o novo valor começará a valer a partir do dia 2 de janeiro. Em Guarulhos, a tarifa ficará mais cara já neste domingo e custará R$ 5,10. O valor atual é R$ 4,75. No ABC Paulista, o valor da passagem custará R$ 4,75 em São Bernardo do Campo, a partir deste domingo. A Prefeitura local justificou o aumento por conta do aumento nas despesas operacionais, em decreto publicado na terça-feira, 27. Em São Caetano, o valor passará de R$ 4,50 para R$ 5,00. Por fim, Santo André anunciou o reajuste a partir do dia 3 de janeiro, de R$ 4,75 para R$ 5,00. A tarifa estava congelada desde 2019 nos dois municípios.

