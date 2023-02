Novo advogado de Piovani já atacou feministas e defendeu agressores

Neste domingo (5/2), o Domingo Espetacular, da Record TV, exibe uma entrevista com a advogada brasileira Maria Cristina Câmara e o advogado português Ricardo Serrano, que fazem a defesa de Luana Piovani no imbróglio judicial com Pedro Scooby. O titular da coluna LeoDias está em Portugal, onde ouviu de fontes, acadêmicos de Direito, detalhes sobre o novo advogado contratado pela atriz para representá-la. Ricardo Serrano acumula defesas e declarações controversas. Os detalhes você confere agora.

Ricardo Serrano Vieira referiu-se às feministas como “lambedoras de cricas”, que em Portugal é o termo designado ao órgão sexual feminino. A declaração foi dada após críticas do movimento ao juiz Neto de Moura, do qual fazia a defesa, segundo uma reportagem do Diário de Notícias, em 2017.

Luana-Piovani-BBB23

Luana Piovani debocha do BBB23: “Vai ter semi famosos de novo”Reprodução/Instagram

Pedro-Scooby-Luana-Piovani

Saiba o que motivou o fim do casamento entre Scooby e Luana PiovaniReprodução/Instagram

Luana-Piovani-Heard-Depp

Reprodução/Instagram

luana piovani

Luana Piovani publicou nas redes sociais que vai procurar orientação médica sobre o comportamento do ex-marido, Pedro ScoobyReprodução/Instagram

Surfista Pedro Scooby e atriz Luana Piovani

Pedro Scooby e Luana Piovani

Ricardo Serrano também representou um dos militares da GNR acusados de agredir, entre 2018 e 2019, imigrantes que trabalhavam na vila de Odemira, em Portugal. Sequestro, agressão, ofensa à integridade física e abuso de poder foram algumas das acusações do total de 32 crimes.

O advogado defendeu ainda inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) envolvidos na morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk. Segundo a acusação do Ministério Público, Homeniuk morreu por asfixia lenta, após agressões a pontapé e com bastão, que causaram ao cidadão ucraniano a fratura de oito costelas.

