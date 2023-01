Novo concerto da Osba homenageia Gal Costa; saiba detalhes

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) decidiu fazer uma homenagem à cantora Gal Costa no seu Baile Concerto. No próximo dia 11 de fevereiro, a Orquestra vai realizar a quinta edição de seu projeto na Sala Principal do Teatro Castro Alves, às 20h.

O tema do Baile Concerto deste ano é “Balancê, O carnaval de Gal” que faz referência à marchinha “Balancê”, do compositor Braguinha (1907-2006) lançada por Carmen Miranda (1909-1955) em 1936, que foi uma das primeiras regravações de Gal Costa que serviu de trilha sonora para o Carnaval brasileiro pré-axé music.

Sob regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação contará com a participação da cantora Claudia Cunha e Zé Ibarra. Os ingressos estão à venda por valores entre R$5 (meia, da fileira Z6 à fileira Z11) e R$40 (inteira, da fileira A à fileira P) na bilheteria do TCA e na plataforma on-line Sympla.

Anos depois da regravação, Gal lançou O Carnaval de Gal (1984), que trouxe, além de Balancê, as músicas O Bater do Tambor e Massa Real, de Caetano Veloso; Pegando Fogo, de Francisco Mattoso e J. M. Abreu; Festa do Interior e Bloco do Prazer, de Moraes Moreira, canções que serão interpretadas pela OSBA no Baile Concerto.

O Baile Concerto teve início em 2018 e tem como premissa realizar um verdadeiro baile carnavalesco. A última edição do Baile Concerto aconteceu em 2022, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, quando foram celebrados os 75 anos de nascimento de Moraes Moreira, que faleceu em 2020, e os 50 anos do disco “Acabou Chorare” (1972), do Novos Baianos.

Uma das maiores vozes brasileiras, Gal Costa morreu no dia 9 de novembro de 2022, aos 77 anos.