Delegado que pode detonar banda podre no RJ arrola ex-chefe da Polícia

A atual Corregedoria de Polícia Civil do Rio de Janeiro deu andamento a um processo disciplinar do encrencado delegado Maurício Demétrio, referente ao caso em que ele forjou um flagrante contra um colega, mas agora o caso está na Justiça.

Demétrio, considerado peça-chave para investigar boa parte da banda podre da corporação, arrolou o ex-chefe da Polícia Civil Allan Turnowski como testemunha de defesa.

Turnowski entrou com mandado de segurança para não ser ouvido, e, até esse ponto do processo disciplinar ser decidido na Justiça, nada vai avançar.

Nos bastidores, Maurício Demétrio tem dito que, se de fato for demitido, levará muita gente junto com ele. Na cúpula do governo do Estado, há quem não consiga dormir, preocupado com uma possível delação do delegado e de quem se veja ameaçado por ele.