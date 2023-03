Novo diretor do Vitória sobre reformulação para a Série B: ‘Maior desafio da minha carreira’

Com a missão de reformular o elenco do Vitória para a Série B do Brasileiro, Ítalo Rodrigues foi apresentado na tarde desta terça-feira (14), na Toca do Leão. O novo diretor executivo de futebol rubro-negro precisará cumprir a missão em um prazo curto, já que a competição nacional começa daqui a um mês. O primeiro adversário será a Ponte Preta, em 15 de abril, no Barradão.

“Nós procuramos um diretor de futebol com perfil e experiência na Série B, como o técnico Léo Condé. Ítalo conhece a competição pelo Náutico e CSA. É um jovem estudioso e nós estamos muito felizes, porque tínhamos prometido a nossa reformulação. Agora vamos reforçar o nosso elenco, para trilhar o retorno à Série A, que sempre foi o nosso objetivo. Ele vai capitanear e gerir esse projeto nosso de voltar para a Série A”, anunciou o presidente do clube, Fábio Mota, na sala de imprensa do centro de treinamento.

Natural de Recife, Ítalo Rodrigues tem 37 anos e nos últimos dois meses exerceu o mesmo cargo no Tacuary, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paraguaio. O currículo do profissional também traz trabalhos em outras funções no Náutico, Paysandu e CSA. Ele admite que o desafio atual é o maior da carreira dele.

“Eu sou um diretor executivo novo, um cara que, a partir de hoje, sem dúvida, tem o maior desafio da carreira, levar o Vitória onde não deveria ter saído. Quero manifestar a felicidade e orgulho de estar aqui. Preciso potencializar os pontos positivos e extinguir os negativos, para que o Vitória tenha um início de Série B de acordo com a grandeza do clube”, projetou Ítalo Rodrigues.

“Tenho que fazer diferente do que vinha sendo feito, porque se fosse para fazer a mesma coisa, não tinha sentido eu estar aqui. Preciso extrair mais. A corda precisa estar sempre esticada, a pressão de estar num clube grande como o Vitória é gigantesca e todo mundo precisa entender isso”, completou o novo diretor executivo do Vitória.

Ítalo Rodrigues assumiu o lugar antes ocupado por Edgard Montemor, demitido há duas semanas, após a eliminação na Copa do Brasil. Antes, o Leão já havia saído do Campeonato Baiano e posteriormente lamentou também a queda na Copa do Nordeste.