Novo dono da Amil, empresário amigo de Lula doa R$ 100 mil ao PT

Novo dono da Amil e amigo do presidente Lula, o empresário José Seripieri Filho, o Júnior, fez no mês passado suas primeiras doações de dinheiro ao PT em 2024.

Segundo a prestação de contas parcial do partido ao Tribunal Superior Eleitoral, Júnior colocou R$ 100 mil no cofre petista. Ele fez duas doações de R$ 50 mil por meio de transferências eletrônicas, no dia 19 de março.

O empresário costuma ser generoso com o partido. Em 2022, ele fez doações ao PT que totalizaram R$ 2,5 milhões, fora mais R$ 500 mil para a campanha de Lula à presidência.

Em dezembro, Júnior comprou por R$ 11 bilhões a Amil e sua rede de hospitais no Brasil, vendidas pela United Health Group (UHG).

Fundador da Qualicorp e delator premiado, ele é amigo de Lula e foi o único empresário convidado ao casamento do presidente com a primeira-dama, Janja da Silva.

Júnior integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, do governo e foi em seu jato particular que Lula viajou à COP27, no Egito, em novembro de 2022.

Além da doação dele, a prestação de contas do PT registrou outros dois repasses de R$ 100 mil, feitos pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, que reúne juristas aliados de Lula; e o ex-deputado federal Vicente Cândido.

Também estão na lista de doadores o chefe de gabinete da Secretaria de Relações Institucionais do governo, Richard Back, com R$ 30.700, e o presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, Sérgio Bacci, que fez uma contribuição de R$ 44.500.

