Novo goleiro do Vitória, Thiago Rodrigues já treina na Toca do Leão

O Vitória tem um novo goleiro para a temporada 2023. Thiago Rodrigues se apresentou ao clube e participou do seu primeiro treino na Toca do Leão, nesta sexta-feira (3). O defensor de 34 anos chega ao rubro-negro com contrato até o fim do ano.

O nome do jogador, inclusive, já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele vira opção para o clássico contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. A partida está marcada para o próximo domingo (5), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do regional.

Thiago Rodrigues foi titular do Vasco na campanha de acesso à Série A no ano passado, com grandes atuações principalmente no primeiro turno. Ele oscilou em alguns momentos na reta final da Segundona, mas foi decisivo no jogo do acesso, contra o Ituano, na última rodada, com pelo menos duas defesas importantes.

Em 2023, porém, o goleiro perdeu espaço na equipe, com as chegadas de Ivan e Leo Jardim, e não entrou em campo. A saída dele foi oficializada pelo Vasco na última quarta-feira (1º).

O defensor começou a carreira no Paraná. Ele ainda passou por Rio Branco, Caxias, Guarani, Figueirense e CSA até chegar ao Vasco, em janeiro de 2022. Ao todo, foi a campo em 50 jogos pelo cruz-maltino na temporada passada, entre a Série B, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

A posição vinha sendo procurada pela diretoria rubro-negra. Dalton, que foi o titular na campanha do acesso para a Série B em 2022, começou mal a atual temporada e perdeu a posição para Lucas Arcanjo. Mas o goleiro relevado na base do clube também tem oscilado em suas atuações.