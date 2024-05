Murilo Huff homenageia Camila Moura em show: “Exemplo de superação”

Na noite de sábado (18/5), Murilo Huff convidou Camila Moura para subir ao palco de seu show em Curvelo, Minas Gerais. O cantor dedicou a música Dedo do Meio, para a professora e influenciadora, ex-esposa de Lucas Buda, que se tornou um hino de superação para ela.

Durante a homenagem, o artista fez questão de enaltecer Camila e sua força: “Ela é um exemplo de superação, com certeza, assim como muitas mulheres que estão aqui hoje. [Camila] postou essa música no seu Instagram e uma galera conheceu através dela. Quero te agradecer aqui. Muito obrigado. Tá no fundo do meu coração”, declarou o ídolo.

E completou: “No camarim, você me falou que essa música foi um divisor de águas na sua vida e fico muito feliz em poder fazer parte desse momento. Espero poder inspirar outras mulheres também a superar algum babaca que fez você sofrer em algum momento da sua vida”, disparou ele.

Nas redes sociais, onde é acompanhada por mais de 3 milhões de pessoas, Camila Moura agradeceu ao artista pelo momento: “Obrigada pelo convite e por me proporcionar um momento tão especial. E, sim, a superação veio”, escreveu.

Em outra publicação, ela se derreteu: “Encontro de milhões com o dono do hit! Obrigada por me receber com muito amor e carinho, Murilo. Essa música virou a chave da minha história!”, afirmou ela.

Indireta de Camila para Buda em bolo Camila Moura surpreendeu a todos ao publicar uma foto com um bolo, no início deste mês, trazendo uma mensagem bem sugestiva: livre/livramento. A situação foi encarada como uma indireta para o ex-marido, Lucas Buda, principalmente porque, horas antes, esta coluna havia revelado que o ex-BBB já estava com um novo amor.

Pois bem. Acontece que esse não foi o único motivo que fez com que Camila Moura disparasse essa indireta bem direta ao ex. A coluna Fábia Oliveira descobriu que ontem (3/5), a professora e o ex-BBB completariam nove anos de casados. Por isso, ela posou com o bolo em comemoração ao que chamou de livramento.

Vale lembrar que Camila pediu o divórcio litigioso de Buda, quando ele ainda estava confinado do BBB24. Na ocasião, a decisão foi tomada depois que o capoeirista flertou e jogou alguns charmes para Pitel, outra participante do reality. Poucos dias antes do professor sair do programa, a Justiça havia aceitado a solicitação da separação.

Quem é Camila Moura? O nome de Camila Moura virou durante a participação de Lucas Buda no BBB24 e a professora ganhou mais de um milhão de seguidores nas redes sociais em poucas horas. O motivo? O comportamento do marido, que flertou com Pitel em uma das festas do programa, em março.

Mas afinal, quem é Camila Moura? Camila tem 29 anos e é professora de história. A jovem estava há 15 com Lucas, sendo oito casados. Os dois nunca tiveram outros relacionamentos antes e moravam juntos no Rio de Janeiro.

No início de março, Camila bateu a marca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram após mostrar a sua indignação com o flerte do marido. A professora ultrapassou o número de seguidores de brothers como Fernanda, Pitel, Raquele, Michel e Leidy.