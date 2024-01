Novos casais? Saiba quem fica com quem no final de Terra e Paixão

Divulgação

1 de 1 Duas mulheres se beijando – Metrópoles – Foto: DivulgaçãoNo desfecho de Terra e Paixão, as relações amorosas finalmente irão se consolidar e alguns casais queridos do público terão o seu final feliz. Nisso, vai ganhar destaque as reconciliações de Petra (Debora Ozório) e Hélio (Rafael Vitti), assim como Anely (Tata Werneck) e Luigi (Rainer Cadete), que contam com grande torcida.

Anely, após ser flagrada com Luigi, percebe que o amor é mais valioso do que dinheiro. Diante disso, ela toma a decisão de ficar com o italiano, desfazendo seu casamento com Natercinho (Daniel Rocha). A stripper escolhe seguir seu coração e priorizar a relação que a faz verdadeiramente feliz.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

