Número 2 do Ministério da Justiça tem nome publicado no Diário Oficial

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski Ministério da Justiça – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesO nome do professor e jurista Manoel Carlos de Almeida Neto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (1º/2) como novo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele assume o lugar que era de Ricardo Cappelli durante a gestão de Flávio Dino na pasta.

Manoel Carlos já havia sido definido por Dino e o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O ex-ministro do Supremo assume a pasta nesta quinta-feira.

Veja a publicação:

DOU com nome de Manoel Carlos no Ministério da Justiça Outros nomes do Ministério da Justiça Diversos novos nomes também saíram no DOU, como Ana Maria Alvarenga Mamede Neves, que será chefe de gabinete de Lewandowski. Confira aqui todos os exonerados e nomeados.

O ex-ministro do STF tomará posse na Justiça nesta quinta-feira. É esperada a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cerimônia.

Com 43 anos, Manoel Carlos de Almeida Neto tem pós-doutorado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Ele foi secretário-geral das mesas do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atuou no gabinete de Lewandowski. Desde 2016, está no cargo de diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

