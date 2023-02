Vice-prefeito e secretários recebe ônibus para transporte escolar no município

Em representação ao prefeito Marcelo Angênica, o vice-Prefeito Dalvadísio Lima, Secretário de Administração Leo Oss, Secretário de Educação José Ferreira e Diretor de Transporte Paulo Nogueira, estiveram na capital do estado para garantir benefícios para o município de Itamaraju.

A conquista do ônibus é fruto de emenda parlamentar fruto de empenho da gestão municipal, junto aos deputados Adolfo Viana e Tiago Correia.

Veículo atenderá aos estudantes da rede pública que moram na zona rural e precisam de transporte para o deslocamento até a escola mais próxima.

O vice-prefeito Dalvadisio e os secretários tiveram um momento com o governador Jerônimo Rodrigues

Os representantes do prefeito Marcelo Angênica, também estiveram reunidos com o deputado Tiago Correia. Onde puderam discutir sobre outras demandas do município.