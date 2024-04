Número de bilionários bate recorde no mundo em 2024, diz Forbes

Existem agora mais bilionários do que nunca no planeta. Em 2024, eles somam 2.781, o equivalente a 141 a mais do que no ano passado e 26 acima do recorde estabelecido em 2021. É isso o que mostra o ranking atualizado das pessoas mais ricas do mundo, divulgado pela revista Forbes na segunda-feira (1º/4). Para a publicação, as fortunas desse seleto grupo de ricaços só faz aumentar, ignorando guerras, agitação política e a inflação persistente nos países desenvolvidos.

Os bilionários de hoje, diz a publicação, também estão mais ricos do que nunca, com uma fortuna total estimada em US$ 14,2 trilhões. A quantia representa um incremento de US$ 2 trilhões em relação a 2023 e de US$ 1,1 trilhão sobre o recorde anterior, também de 2021.

Além disso, dois terços dos integrantes da lista aumentaram suas fortunas em relação há um ano. Apenas um quarto deles ficou mais pobre. Os ganhos provêm, em geral, dos 20 maiores nomes do ranking. Eles acumularam uma riqueza combinada de US$ 700 bilhões desde 2023.

Entre os países, os Estados Unidos detém 813 bilionários, o maior número do levantamento. Juntos, eles valem US$ 5,7 trilhões. A China segue em segundo lugar, com 473 ricaços (incluindo Hong Kong), com US$ 1,7 trilhão. Isso, nota a Forbes, apesar dos fracos gastos dos consumidores e de uma crise imobiliária que ajudou a eliminar US$ 200 bilhões em riqueza. Tais problemas varreram do ranking 89 multimilionários que figuraram nas relações anteriores. A Índia, com 200 bilionários, também um recorde alcançado em 2024, ocupa o terceiro lugar.