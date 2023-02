Após 10 anos de impasse, as carcaças de aeronaves abandonadas no pátio Aeroporto de Brasília começaram a ser retiradas do local, nesta terça-feira (14/2). Os aviões pertenciam a empresas aéreas que faliram, chegaram a ser alienadas em ações judiciais e foram leiloadas em 2013.

A manutenção dos antigos aviões no local, depois de tanto tempo, passou a gerar um aspecto negativo e uma percepção de abandono para os passageiros que chegavam ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck.

O Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, procurou a Inframerica, operadora do aeroporto de Brasília, e o arrematador do leilão das aeronaves, solicitando a retirada delas. A intermediação deu resultado positivo e os aviões começaram a ser retirados do pátio nesta semana.

“Resolver rapidamente questões que se arrastam há muitos anos”, ressaltou o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Os aviões pertenciam a empresas aéreas que faliram, chegaram a ser alienadas em ações judiciais e foram leiloadas em 2013

As aeronaves começaram a ser retiradas nesta terça-feira (14/2)

Governo Federal solicitou a retirada das aeronaves do pátio

Após 10 anos, aviões abandonados são retirados do Aeroporto de Brasília

Circulação durante o CarnavalO fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília para este Carnaval deve ser de 250 mil pessoas. Segundo estimativa da administradora do terminal, a Inframerica, serão 1.750 pousos e decolagens na capital entre esta sexta-feira (17/2) e a próxima quinta (23).

O total de viajantes é 11% maior que o registrado em Brasília no ano passado, quando as festividades ainda não ocorreram totalmente por causa da pandemia da Covid-19, mas ainda 11% menor que o último feriado antes da doença, em 2020.

Por causa do aumento no fluxo de pessoas, a Inframerica recomenda aos passageiros que cheguem com pelo menos duas horas de antecedência para o voo, mesmo que doméstico.

Vale lembrar que o uso da máscara segue obrigatório nas salas de embarque e interior dos aviões, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).