Nunes associa ofensa de ex-assessora de Anielle a “PSol de Boulos”

Fábio Vieira/Metrópoles

1 de 1 Fotografia colorida de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, discursando ao microfone – Metrópoles – Foto: Fábio Vieira/MetrópolesSão Paulo – O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), associou as ofensas feitas pela ex-assessora da ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) a torcedores do São Paulo ao PSol, partido do deputado federal Guilherme Boulos, que deve disputar a eleição municipal de 2024 contra o emedebista.

Inicialmente, Nunes havia relacionado ao PSol tanto a ministra Anielle quanto Marcelle Decothé, a ex-assessora que fez postagens chamando são-paulinos de “torcida branca” e “descendente de europeu safade”. A postagem de Nunes foi publicada nesta quarta-feira (27/9).

No entanto, após o partido negar que qualquer uma das duas seja filiada à sigla, o prefeito alterou o texto, mantendo a associação apenas a Marcelle.

“Militante do PSol que estava com ministra cometeu ato de xenofobia contra torcedores. Essa é a face do PSol de Boulos. Basta de intolerância e discursos de ódio. (O post foi corrigido porque tinha erro de digitação, a ministra em questão não é filiada ao PSol)”, escreveu ele no Twitter.

Anielle é irmã da ex-vereadora Marielle Franco (PSol), assassinada em 2018 durante uma emboscada no Rio de Janeiro. Marielle pertencia ao partido, embora Anielle alegue nunca ter se filiado.

O psolista Guilherme Boulos lidera as pesquisas de intenção de votos para as eleições à Prefeitura no próximo ano. Levantamento do instituto Paraná Pesquisas, publicado nesta quarta, mostra Boulos com 35,1%, e Nunes em segundo, com 29%.

Como a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem.

