Nutrição eficiente é destaque da Trouw Nutrition no Encontro de Confinamento e Recriadores

A nutrição adequada de acordo com a fase da exploração aliado a um planejamento preciso é essencial para o sucesso da pecuária de corte. Animais com dietas que atendem às suas exigências apresentam maior potencial para expressar sua capacidade produtiva e reprodutiva. Reforçando o conceito de nutrição de precisão, a Trouw Nutrition, líder em nutrição animal, marcará presença no Encontro de Confinamento e Recriadores, da Scot Consultoria, com a marca Bellman e sua equipe de especialistas. A empresa oferecerá no evento seu portfólio de soluções eficazes para aumentar a produtividade em todas as etapas do ciclo de criação de bovinos, incluindo o confinamento. O evento acontecerá em Ribeirão Preto (SP), de 09 a 12 de abril.

“A nutrição dos bovinos representa cerca de 70% do custo total de produção. Por isso, é fundamental que os pecuaristas tenham à disposição um pacote de soluções nutricionais para obter os melhores indicadores econômicos do rebanho. Estaremos no encontro da Scot para demonstrar que é perfeitamente possível se preparar para as constantes mudanças do mercado se traçarmos um planejamento adequado, unindo o conhecimento como empresa de nutrição à experiência de quem está no campo vivenciando na prática a produção de proteína animal”, destaca Emanuel Oliveira, gerente de produtos para Ruminantes da Trouw Nutrition.

Para cada desafio enfrentado na pecuária, a Trouw Nutrition oferece soluções eficazes. Para a dieta de bovinos de corte em terminação, o destaque é o núcleo mineral BellPeso Vivaz Avance, que promove a suplementação adequada e rica em elementos minerais, vitaminas e aditivos para controle da acidose ruminal, como monensina e tamponantes. Além disso, inclui a tecnologia Vivalto que otimiza o metabolismo do fígado de animais submetidos a dietas desafiadoras e IntelliBond® C e IntelliBond® Z, responsáveis por garantir maior biodisponibilidade em relação a outras fontes de minerais orgânicos e inorgânicos.

“A dieta eficiente resulta em índices econômicos e produtivos adequados para produção de carcaças mais pesadas ao abate e consequentemente um produto de melhor qualidade a para comercialização e consumo. É nosso objetivo garantir o lucro e a qualidade dos animais, fatores que impactam diretamente a produtividade econômica da atividade. Não importa o tamanho do rebanho ou a estrutura do confinamento quando o assunto é nutrição. Nossa equipe está pronta para oferecer dieta personalizada de acordo com as características de cada negócio”, explica Emanuel.